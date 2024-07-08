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鉅亨速報

盤後速報 - 宜鼎(5289)下週(7月15日)除權息10.4元，預估參考價312.06元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

宜鼎(5289-TW)下週(7月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10.2元，股票股利0.2元，合計股利10.4元。

以今日(7月8日)收盤價328.50元計算，預估參考價為312.06元，權息值合計為16.44元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜鼎(5289-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。近5日股價上漲8.61%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 328.50 10.2 3.11% 0.2
2023/08/21 264.0 13.7819 5.22% 0.1997
2022/07/29 176.5 11.5241 6.53% 0.2955
2021/08/05 244.0 6.6956 2.74% 0.0
2020/08/21 168.0 7.5 4.46% 0.2

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