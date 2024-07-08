盤後速報 - 宜鼎(5289)下週(7月15日)除權息10.4元，預估參考價312.06元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
宜鼎(5289-TW)下週(7月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10.2元，股票股利0.2元，合計股利10.4元。
以今日(7月8日)收盤價328.50元計算，預估參考價為312.06元，權息值合計為16.44元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜鼎(5289-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。近5日股價上漲8.61%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|328.50
|10.2
|3.11%
|0.2
|2023/08/21
|264.0
|13.7819
|5.22%
|0.1997
|2022/07/29
|176.5
|11.5241
|6.53%
|0.2955
|2021/08/05
|244.0
|6.6956
|2.74%
|0.0
|2020/08/21
|168.0
|7.5
|4.46%
|0.2
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