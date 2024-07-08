玉山金上半年賺127億元寫同期新高 EPS 0.81元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 19:16
玉山金 (2884-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 6 月自結獲利，單月稅後純益 22.1 億元，累計稅後純益 127.2 億元，較去年同期增加 20.56%，創歷年同期最高，EPS 為 0.81 元。
玉山金主要子公司玉山銀行累計稅後純益 115.8 億元，較去年同期增加 21.64%，玉山證券 10.6 億元，較去年同期增加 74.23%；玉山創投 2.4 億元。
截至 2024 年 6 月底，玉山銀行合併存款餘額為 3 兆 2131 億元；合併放款總數為 2 兆 2443 億元。
玉山以金融消費者權益保護與顧客需求服務為核心，積極推動公平待客原則、金融友善服務及防堵金融詐騙，玉山銀行連續三年榮獲金融管理監督委員會公平待客評核前肯定。
玉山銀行總經理林隆政表示，公平待客及消費者權益保護是不斷持續的挑戰，金融友善與防範詐騙為近年重要議題，而防範詐騙應從教育做起，金融從業人員應以專業角度隨時向顧客、社會大眾宣導防詐觀念，提升防詐意識。
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