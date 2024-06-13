〈廣達股東會〉林百里：現在就是AI爆發期 廣達AI訂單龐大 這兩年忙得不得了

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-14 12:31

廣達 (2382-TW) 今 (14) 日召開股東會，會後董事長林百里接受媒體訪問，指出大型 CSP 業者持續建立、擴大 AI 資料中心，積極開發生成式 AI，透露 CSP 業者一直增加訂單，廣達相關 AI 訂單量龐大，更直言「這兩年忙得不得了」，有望帶動廣達營收獲利成長。

林百里表示，CSP(雲端服務供應商) 業者持續建立資料中心用來開發生成式 AI，且出現愈來愈多語言模型，幾乎每天都有新的大模型、小模型。林百里進一步提到，目前 ChatGPT 已經有 4.0 版本，現在是生成文字，未來將走向圖像，甚至有更大的應用。

林百里也指出，廣達的戰略主張「超前研發」，筆電產品每年都會推出新機，AI 伺服器每兩年會有新一代的改款，車用 AI 電腦則是每三年換一個世代，產品不斷推陳出新，將激勵廣達業績大幅度成長。林百里說，廣達是設計、研發並重的公司，「客戶很喜歡我們幫忙，這是我們的核心競爭力」，未來研發費用也將跟著提高。