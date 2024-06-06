〈電子五哥營收〉廣達5月伺服器出貨順暢 營收年月雙增重返千億大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 16:27

廣達 (2382-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 1012.99 億元，年月雙增。廣達指出，隨著 GPU 供料逐漸順暢，使得伺服器出貨順利，帶動 5 月營收重返千億大關，持續看好全年伺服器有雙位數成長的表好。

廣達 5 月營收 1012.99 億元，月增 4.1%，年增 31.5%。累計今年 1 至 5 月營收 4575.76 億元，年增 6.7%。筆電出貨部分，5 月筆電出貨 400 萬台，月增 25%，年減 4.76%。

廣達管理團隊指出，以筆電產品來看能見度仍不高，與法說會時持相同展望，全年筆電會有年對年的小幅衰退。廣達表示，目前客戶仍需時間觀察庫存狀況與終端需求變化，不過隨著第二季來到季底，6 月可望出現季底拉貨效應。

至於 AI PC 部分，廣達則表示，消費者的消費力道會受到總經環境影響，而目前 AI PC 價格帶鎖定在 1000 美元左右，價格仍偏高。因此還需觀察 AI PC 價格降低的時間點，以及相關應用是否被消費者所接受，才能看出 AI PC 能否刺激 PC 市場。

伺服器部分，廣達表示，目前看到 GPU 供貨狀況愈趨順暢，也使得伺服器出貨更加順利，不過成長動能主要來自下半年，持續看好全年伺服器雙位數成長，AI 伺服器占比也將超過 5 成。