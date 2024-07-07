河南省公告製造業頭雁企業及重點培育名單 鴻海集團旗下7家企業入列
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-07 15:14
中國河南省工信廳公佈擬確定 100 家企業為 2024 年河南省製造業頭雁企業，111 家企業為 2024 年河南省製造業重點培育頭雁企業，其中，鴻海 (2317-TW) 集團旗下 7 家企業入選公告名單。
2024 年河南省製造業頭雁企業擬訂名單中，鴻海位在鄭州航空港區的鴻富錦精密電子 (鄭州) 入列；2024 年河南省製造重點培育頭雁企業擬訂名單中，則有富聯精密電子 (鄭州)、富聯科技 (蘭考)、富聯科技 (鶴壁)、富聯科技 (濟源)、河南富馳科技、富聯裕展科技 (河南) 等企業入選。
《河南省製造業頭雁企業培育行動方案（2022-2025 年）》提到，到 2025 年，力爭在產值規模 30 億元 (人民幣，下同) 以上的傳統產業企業、10 億元以上的新興產業企業、1 億元以上未來的產業企業中，認定一批頭雁企業，形成百千億級優質企業雁陣。
後續則力求新增千億級企業 2-3 家、百億級企業 20 家左右、10 億級新興企業 100 家以上，帶動 5000 家以上「專精特新」中小企業融通發展，形成一批千萬億級產業群聚、現代化產業鏈，群鏈主導力顯著提升。
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