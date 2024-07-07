河南省公告製造業頭雁企業及重點培育名單 鴻海集團旗下7家企業入列

2024 年河南省製造業頭雁企業擬訂名單中，鴻海位在鄭州航空港區的鴻富錦精密電子 (鄭州) 入列；2024 年河南省製造重點培育頭雁企業擬訂名單中，則有富聯精密電子 (鄭州)、富聯科技 (蘭考)、富聯科技 (鶴壁)、富聯科技 (濟源)、河南富馳科技、富聯裕展科技 (河南) 等企業入選。

《河南省製造業頭雁企業培育行動方案（2022-2025 年）》提到，到 2025 年，力爭在產值規模 30 億元 (人民幣，下同) 以上的傳統產業企業、10 億元以上的新興產業企業、1 億元以上未來的產業企業中，認定一批頭雁企業，形成百千億級優質企業雁陣。