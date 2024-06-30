工業富聯綠色營收比重明年衝5成 再生能源目標提前達陣

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-30 14:50

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 發布可持續發展報告，去年清潔技術相關的綠色營收達人民幣 1959.5 億元，營收佔比 41.14%，預計 2025 年將達 50% 以上。此萬，工業富聯去年共推動 952 項節能減排項目，全年減少碳排放 15.8 萬噸；再生能源使用佔比 61%，提前達成 2025 年目標。

工業富聯表示，在清潔技術機會方面的持續耕耘，報告顯示，2023 年研發投入超人民幣 108 億元，擁有近 3.2 萬位研發員工；截至 2023 年底，公司共擁有有效清潔技術相關專利 1437 項，年增 36.7%，將持續在清潔技術領域深耕細作，預計未來五年研發投入將超過人民幣 500 億元。

工業富聯表示，在全球氣候變遷挑戰日益嚴峻的背景下，市場正逐漸向綠色、低碳和清潔化轉型，將清潔技術發展作為核心發展策略，在能源效率管理、智慧製造、人工智慧、工業自動化、可再生能源、其他技術應用 6 大領域重點佈局清潔技術及低碳產品與服務研發，並取得亮眼成效。

綠色營運方面，工業富聯遵循「減少營運排放、能源結構轉型和碳抵消與碳捕捉」的 3R 路徑，取得了顯著的減碳成果。2023 年進行 Reduce 節能專案，實現碳減量 15.8 萬噸，光伏裝置成長 117%，達到 82.2MW，再生能源使用佔比達 61%，營運碳排放量較基準年下降 40%。

此外，報告期間內，工業富聯節能環保投入 9 億元，累計建成國家級 / 省級「綠色工廠」12 座、旗下 12 家子公司獲得 UL2799 廢棄物零填埋金級以上認證；90% 的生產投產單位通過 ISO 14001 認證。

綠色產品方面，工業富聯將綠色概念融入產品的研發，打造從零件、伺服器到系統的全系列浸沒式液冷解決方案，涵蓋從邊緣到資料中心全場景的需求，並發布《Fii Green-Eco 產品識別與評估標準》，將 Green-Eco 理念融入產品的全生命週期，確保公司產品從源頭到市場的每一步均符合最高的環保標準。

在產業賦能方面，工業富聯已參與建造 9 座世界級 “燈塔工廠”、超 30 座 “智慧工廠”，同時基於自身數位轉型經驗推出的「ESG 物聯網數智平台」，為超過 2,000 家企業提供數位化、綠色轉型服務，協助千行百業轉型升級與節能減碳。

在員工側，工業富聯致力於建構全面且長效的員工保障體系，持續拓寬人才發展通道，加強員工健康與安全投入，營造公平開放、和諧包容的工作環境。報告期間內，員工年度集體協約簽訂覆蓋率 100%；員工人均培訓時數達 105.7 小時，大學學歷教育在學員工數達 1,388 人；全球 34 個廠區通過 ISO45001 職業健康安全管理系統認證，並推動高風險供應商認證率達 47%。