本週操盤筆記：美中CPI數據、鮑爾國會證詞、美財報季開跑銀行股打頭陣

鉅亨網新聞中心 2024-07-07 21:50

未來一周充滿重大金融事件與數據發布，中國與美國分別於週三和週四公佈通膨數據，英國週四也將公佈月度 GDP。此外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會發表的證詞，或將為市場提供有關降息前景的最新線索。紐西蘭與南韓央行則將召開利率會議，美股週五也將迎來財報季，由摩根大通、富國銀行、花旗及紐約梅隆等大型銀行打頭陣。

本週操盤筆記 (0708-0712)

1. 中美通膨數據

最新公佈的美國通膨數據將揭示 Fed 抗通膨行動是否取得進一步進展，當前市場共識為，繼 5 月持平後，6 月 CPI 將月增 0.1%，剔除波動較大的食品及能源的核心 CPI 將成長 0.2%，跟 5 月增幅持平。若核心 CPI 增幅高於預期，可能會使市場重新評估 Fed 在 9 月降息的機率。

中國通膨和生產者物價指數也將在新的一周受到關注，中國 5 月 CPI 年增率僅為 0.3%。另外，中國週五也將公佈貿易數據。根據最新公佈的全球製造業採購經理人指數 (PMI) 數據，全球出口三個月來首見下滑，即使過去半年中國出口有所成長。



2. 英國 5 月 GDP 數據

英國週四將公佈國會大選後首個月度 GDP 數據，隨著工黨在國會中獲得多數席次，英國央行 (BoE) 可能會因新政府財政政策而加快寬鬆腳步。上週公佈的修正數據顯示，今年首季英國 GDP 成長 0.7%，增幅居 G7 之冠，即便 4 月成長停滯，但 5 月可能略有改善。

高盛在上週五 (5 日) 工黨勝選後上調英國經濟成長估值，認為工黨財政政策短期內將適度推動需求成長，該投行還將明、後年英國 GDP 成長率分別上調 0.1 個百分點至 1.6% 和 1.5%。

3. 鮑爾連兩天國會作證

週二，Fed 主席鮑爾將前往參院銀行委員會作證，他 3 月曾在該委員會中表示，通膨雖有所緩和，但重返 2% 通膨目標道路仍可能崎嶇不平。週三，鮑爾則將前往眾院金融服務委員會作證。

鮑爾上週二在葡萄牙舉辦的央行論壇上指出，過去一年通膨下滑有相當大的進展，但展開降息循環以前，Fed 必須更加確信通膨會持續回落。當被問到是否認為 Fed 將在 9 月降息，他則回應稱「我今日不會宣布任何具體日期」。



4. 紐韓央行利率決議

紐西蘭央行週三將召開利率會議，市場估將按兵不動，即便有明顯跡象顯示，這個大洋洲島國將繼續陷入類似衰退的狀況，但經濟學家認為 8 月將發生重大轉變，屆時紐西蘭央行將看到最新通膨數據。