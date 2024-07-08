Fed有望降息！多數外資看好亞股H2優於美股 青睞中國與印度市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-08 10:32

今年上半年，美股連連上漲，不斷創歷史新高，那斯達克與標普 500 上週五 (5 日) 再創歷史收盤新高，但不少分析師認為，今年下半年會有更多投資人將湧向亞洲股市，尤其是中國和印度股市將表現強勁，亞股將有望跑贏美股。

《財聯社》報導，根據美媒對 19 名亞洲策略師和基金經理人的非正式調查，逾半受訪者認為亞股今年底的表現可能會優於美股，理由是聯準會 (Fed) 降息和亞股估值低廉，但他們中的大多數人認為，亞股成長空間在 10% 以內。

安本投資東南亞多資產投資解決方案主管 Ray Sharma-Ong 說，亞洲在 Fed 降息週期中有可能跑贏大盤。除政策降息外，還有亞洲經濟成長和獲利潛力上升，股票估值處於更低水準，貨幣相對於美元利差上升。

約三分之一受訪者認為中國股市未來半年將超過大多數其他國家股市，將印度股市作為投資首選的受訪者也有三分之一左右，日股排在第三但遠低於中國和印度。

Fed 降息被視為中印股市最重要的利多因素，且受訪者認為中國股市估值低且有望出推出新的支撐性政策，印度股市在大選後預計表現樂觀，且相對不那麼容易受地緣政治緊張局勢的影響。

滙豐資產管理全球首席策略師 Joseph Little 在年中展望報告中指出，估值低廉和全球經濟成長速度提升，為新興市場，尤其是亞洲新興市場，提供一個在今年下半年領先的機會。

自印度總理莫迪在國會大選結束後獲得關鍵盟友支持且足夠組建聯合政府以來，印度股市再次開啟漲勢。

隨著莫迪承諾確保政策連續性，外資重返印度股市推升其市值在上月首度突破 5 兆美元。