〈台股盤後〉電子權值熄火 創高拉回震盪小漲34點收23556點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-05 14:07

台股今 (5) 日早盤上漲百點，來到 23628.86 點續創新高，不過，在電子權值熄火下，盤中翻黑狹幅震盪，終場小漲 34.06 點，收 23556.59 點，成交量縮至 4831 億元；櫃買指數盤中同樣創高 280.69 點，收漲 3.34 點，收 280.65 點。

台積電平盤上震盪，收平盤 1005 元、鴻海同樣收平盤 214.5 元，廣達則漲近 1%、台達電、日月光投控漲逾 1%，不過，聯發科下跌 1.8%、聯電也跌 0.9%；較強勢的電子指標還有力成漲 4%、采鈺、台光電、友達等漲 2-3%。

高價電子股漲跌互見，健策大漲 8%、大立光漲 1.9%、川湖、嘉澤同步上漲，但世芯 - KY 跌逾 3%，祥碩、旭隼、創意跌 1% 上下，緯穎也收黑。其他弱勢電子股還有光寶科跌 4%、和碩、智邦等跌 2%。

非電族群方面，華城重挫 7%，失守千元大關，士電也跟近走跌；貨櫃三雄聯袂收黑，萬海跌 3%、長榮及陽明跌 2%，遠東集團的遠東新、亞泥也有 2% 左右的跌福。