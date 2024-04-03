全訊國防標案產品出貨穩健成長 Q1營收年增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 16:39

全訊 (5222-TW) 今 (3) 日公布 3 月營收 0.94 億元，累計今年第一季營收達 2.78 億元，年增 25.19%。全訊指出，主要受惠國防標案產品出貨穩健成長，加上軍用無人機與低軌衛星等產品訂單挹注，帶動全訊營收表現。

全訊 3 月營收 0.94 億元，月增 1.53%，年增 48.86%。累計今年第一季營收 2.78 億元，年增 25.19%。

全訊指出，持續受惠政府推動國防自主政策，擴大國內廠商採購的技術門檻與產品範圍，以及新一代的軍用功率放大器，全面升級為固態功率放大器 (SSPA)，提升產品在高頻高功率上的效能。全訊身為台灣唯一一家可自主研發製造的 SSPA 廠商，預期將持續受惠此一商機，預估今年政府標案相關的國防用 SSPA，以及次系統產品出貨量，可望維持雙位數成長。

除爭取國防標案外，全訊近期也成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵測型產品應用領域，並獲得國外軍工產業客戶訂單。全訊指出，由於新產品技術門檻高，因此單價與毛利率同樣較高，預估電戰雷達可望同步挹注營收與獲利表現。

此外，全訊也積極開拓國內外航太及商用衛星通訊產品市場，全訊透露，上個月在 Satellite 2024 中展示 28Ghz Ka 頻段 MMIC，以及為太空中心開發的低軌道衛星 (LEO) 合成孔徑雷達 (SAR) 用的 X 頻段近千瓦固態功率放大器 (SSPA) 模組，接觸到美國與日本衛星設備客戶，可望進一步進軍國際市場。

展望今年，全訊持審慎樂觀態度，今年擁有主要三大成長動能，包括 SSPA、太空及商用低軌道衛星產品，以及新款高階氮化鎵 PA 模組。