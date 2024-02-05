全訊受惠國防標案帶動SSPA需求 1月營收寫下同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-05 18:35

砷化鎵廠全訊 (5222-TW) 今 (5) 日公布今年 1 月營收 0.92 億元，年增 24.18%，寫下歷年同期新高。全訊表示，由於持續接獲國防標案，帶動固態功率放大器 (SSPA) 出貨量，加上軍用無人機與低軌衛星通訊產品，訂單出貨量穩步成長。

全訊表示，由於地緣政治變化詭譎，政府持續加強國防自主能力，擴大國防採購的技術門檻與產品範圍，進一步推升國防相關 SSPA 出貨量提高。全訊預估，今年政府標案相關的國防用 SSPA 模組及次系統產品出貨量，年增率可望維持雙位數以上的成長。

國防業務方面，全訊除了在防禦型國防產品出貨量持續增加外，近期也成功拓展至相位雷達以及軍用無人機等領域。全訊指出由於新產品的技術門檻相對高，單價與毛利率也較高，因此在軍用雷達與無人機用 SSPA 的帶動之下，可望同步挹注營收與獲利。