台股續寫新高！晶彩科、錸德攻上漲停？今日盤勢重點一次看

2. 台股 (05) 日早盤上漲百點，玻璃陶瓷、光電族群買盤點火，指數來到 23628.86 點續創新高，但在電子權值熄火下漲幅收斂，護國神山台積電 (2330) 二度衝上 1,010 元，收盤 1005 元，鴻海 (2317-TW) 樣收平盤 214.5 元，指數終場上漲 34.06 點，收 23556.59 點台股再寫歷史新高。