台股續寫新高！晶彩科、錸德攻上漲停？今日盤勢重點一次看
鉅亨研報 2024-07-05 15:36
1. 適逢美國獨立紀念日 (Independence Day)，美股(04) 日休市一天。
2. 台股 (05) 日早盤上漲百點，玻璃陶瓷、光電族群買盤點火，指數來到 23628.86 點續創新高，但在電子權值熄火下漲幅收斂，護國神山台積電 (2330) 二度衝上 1,010 元，收盤 1005 元，鴻海 (2317-TW) 樣收平盤 214.5 元，指數終場上漲 34.06 點，收 23556.59 點台股再寫歷史新高。
3. 光電族群表現亮眼，晶彩科 (3535-TW)、錸德(2349-TW)、佳能(2374-TW)、佳凌(4976-TW) 攻上漲停；電子零組件嘉聯益 (6153-TW)、金橋(6133-TW) 亦亮燈；通訊網路股方面，圓展 (3669-TW)、訊舟(3047-TW)、光聖(6442-TW)、百一(6152-TW) 亮燈漲停。
延伸閱讀：
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台積電成千金股！法說會即將登場，現在還能上車嗎？
- 台積電登千金股、AI族群走揚，台股再寫歷史新高！今日盤勢重點一次看
- 台股收復均線！台積電領漲、開發金亮了？今日盤勢一文掌握
- 不甩美股大漲，台股走自己的路？今日盤勢重點一文掌握
鉅亨號貼文看更多
下一篇