全訊SSPA、軍用無人機與低軌衛星挹注 2月營收創歷年同月新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-06 13:20

砷化鎵廠全訊 (5222-TW) 昨 (5) 日公告 2 月營收 0.92 億元，寫下歷年同期新高。全訊指出，在國防用固態功率放大器(SSPA)、軍用無人機以及低軌衛星等產品的挹注下，營收表現亮眼，且訂單出貨量持續提升。

全訊 2 月營收 0.92 億元，月增 0.89%，年增 8.54%，創下歷年同期新高。全訊表示，主要受惠國防用固態功率放大器 (SSPA)、軍用無人機以及低軌衛星等產品需求暢旺，出貨持續放量。

全訊指出，目前放大器的主流，已逐漸從行波管 (TWTA) 改為 SSPA，除了進一步提升產品在高頻高功率上的效能，也能大幅延長產品使用壽命，降低產品拆卸維修費用。目前政府標案採購的軍用放大器以 SSPA 為主，全訊為目前台灣唯一一家自主研發製造 SSPA 廠商，可望成為主要受惠業者。全訊也預估，今年政府標案相關的軍用 SSPA 模組及次系統產品出貨量可望穩健成長。

此外，全訊也積極拓展防禦型國防產品出貨類型，已成功跨入相位雷達、軍用無人機等偵測型產品應用領域。全訊透露，除了已經取得政府標案外，更獲得國外軍工產業客戶訂單。全訊表示，由於新產品技術門檻高，單價與毛利率也高，軍用雷達與無人機用 SSPA 出貨量增加，將可望同步挹注營收及獲利表現。

全訊近期也跨足太空領域，以自有技術研發並製造低軌道衛星通訊用 SSPA 產品，並與政府攜手合作研發。全訊說明，受託託國家太空中心開發、設計並製造的 X 頻段低軌道衛星用的 SSPA 模組，已通過第一階段的模組功能測試及驗證，目前正與太空中心進行太空環境的散熱分析，以及太空輻射測試在內的工程驗證。