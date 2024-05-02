全訊Q1獲利7105萬元 年增逾5成 每股純益0.96元

展望今年，全訊則表示擁有三大成長動能，包括政府國防自主及科技國防政策持續推動，帶動高階國防用固態功率放大器 (SSPA) 出貨量成長；新開發的太空及商用低軌道衛星通訊的新產品，訂單與出貨量持續增溫；海外軍工客戶的新款高階氮化鎵 SSPA 模組，都是全訊今年重要的成長引擎。