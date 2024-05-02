全訊Q1獲利7105萬元 年增逾5成 每股純益0.96元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-02 19:09
全訊 (5222-TW) 今 (2) 日指出，受惠國防標案與微波通訊產品出貨量穩步成長，帶動第一季財報亮眼。第一季稅後純益 7105 萬元，年增超過 5 成，寫下歷史同期新高，每股純益 0.96 元。
全訊第一季營收 2.78 億元，季減 25.7%，年增 25.19%；毛利率 47.1%，季減 9.8 個百分點，年減 2.9 個百分點；營益率 28.8%，季減 12.7 個百分點，年增 2.7 個百分點。稅後純益 7105 萬元，季減 46.6%，年增 54.66%，每股純益 0.96 元。其中，營收與稅後純益皆寫下歷史同期新高。
全訊今天也同步公告 4 月營收 1.07 億元，月增 14.67%，年增 3.04%。全訊預估，隨著國防標案出貨順利，加上海外軍工產品以及航太衛星相關產品訂單持續增加，營收表現有望持續走強。
展望今年，全訊則表示擁有三大成長動能，包括政府國防自主及科技國防政策持續推動，帶動高階國防用固態功率放大器 (SSPA) 出貨量成長；新開發的太空及商用低軌道衛星通訊的新產品，訂單與出貨量持續增溫；海外軍工客戶的新款高階氮化鎵 SSPA 模組，都是全訊今年重要的成長引擎。
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