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鉅亨速報

營收速報 - 鴻華先進-創(2258)6月營收10.16億元年增率高達794.78％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 16:15

鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣10.16億元，年增率794.78%，月增率-22.83%。

今年1-6月累計營收為44.27億元，累計年增率1465.84%。

最新價為46.8元，近5日股價下跌-4.94%，相關汽車工業上漲0.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-159 張
  • 外資買賣超：-294 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+135 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 10.16億 795% -23%
24/5 13.17億 2073% 4%
24/4 12.72億 2142% 83%
24/3 6.97億 1557% 612%
24/2 9,786萬 1750% 254%
24/1 2,765萬 516% -84%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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