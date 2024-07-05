營收速報 - 鴻華先進-創(2258)6月營收10.16億元年增率高達794.78％
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 16:15
鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣10.16億元，年增率794.78%，月增率-22.83%。
今年1-6月累計營收為44.27億元，累計年增率1465.84%。
最新價為46.8元，近5日股價下跌-4.94%，相關汽車工業上漲0.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-159 張
- 外資買賣超：-294 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+135 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|10.16億
|795%
|-23%
|24/5
|13.17億
|2073%
|4%
|24/4
|12.72億
|2142%
|83%
|24/3
|6.97億
|1557%
|612%
|24/2
|9,786萬
|1750%
|254%
|24/1
|2,765萬
|516%
|-84%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 玉晶光(3406)6月營收15.56億元年增率高達34.5％
- 營收速報 - 大立光(3008)6月營收40.41億元年增率高達49.89％
- 營收速報 - 群聯(8299)6月營收53.61億元年增率高達55.93％
- 營收速報 - 藥華藥(6446)6月營收8.48億元年增率高達66.63％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇