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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.01元，預估目標價為79.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.01元，其中最高估值8.19元，最低估值5.9元，預估目標價為79.1元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.19(8.19)7.938.54
最低值5.9(5.9)5.566.89
平均值6.96(6.89)6.697.93
中位數7.01(6.97)6.618.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值385,876,000423,626,000457,516,000
最低值201,382,860203,716,000233,433,180
平均值263,995,370273,071,460342,527,330
中位數243,170,190244,828,790336,632,810

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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