〈富邦財經論壇〉估美下半年降息1-2碼 羅瑋看好AI相關台鏈助攻台股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 11:27

富邦金控 (2881-TW) 今 (4) 日舉行 2024 富邦財經趨勢論壇年中場，首席經濟學家羅瑋博士表示，Fed 高機率會在 9 月降息，若條件成熟，12 月有機會再降一次，預估下半年降息幅度 1 至 2 碼，屆時可望帶動美股表現，債市則要注意金融市場流動性。台股方面，羅瑋認為，在 AI 風潮帶動下，台灣在高階晶片製造、封測等產業都會直接受惠，即便延伸到 AI 手機、AI PC，台廠供應鏈仍具重大影響性。

羅瑋指出，後疫情時代，各國央行不再追隨 Fed 貨幣政策。許多新興市場國家自 2021 年開始升息，在有效控制通膨後，2023 年已開始啟動降息；2024 年至今，G10 國家中，瑞士、瑞典、加拿大和歐洲央行已陸續降息。Fed 延緩降息讓美國利率居高不下，加上美股表現強勁，進一步吸引國際資金流向美元資產，使得美元持續獨強。

日本方面，羅瑋表示，原先市場預期日本央行在 6 月貨幣決策會議將宣布減少公債購買，並表態 7 月再次升息。然而，日本央行在會後聲明中表示將與金融機構討論後，在 7 月份會議宣布未來 1～2 年公債購買計畫，讓市場期待落空，使得日圓再次轉弱並貶破 160 關卡。

股市方面，在市場氛圍轉變及 AI 產業帶動下，美國 Nasdaq 與 S&P 500，日本和台灣等多國股市都於 2024 年上半年創下歷史新高。其中美國、台灣與荷蘭主要受惠於 AI 投資風潮，日本、歐洲與其他新興市場國家則是受惠國內外資金的轉向流入。

對於台股近期屢創新高，羅瑋分析主要有二大原因，首先，在 AI 風潮的帶動下，全世界只有美國、台灣、荷蘭能夠真正的最直接受惠，台灣在高階晶片的製造、封測的市場占有率高達七成，在高階伺服器市占率甚至高達九成，因此，AI 熱潮持續，各公司都會努力的建置資料中心，台灣扮演不可或缺的角色。

當 AI 應用進一步延伸到 AI 手機或 AI PC 的時候，台灣仍然有重大的影響性，整體產業供應鏈占有非常重要的角色。

另一方面，台灣股市上揚，最主要原因是有許多資金從保險公司保單及銀行定存提前解約，以往這些資金留在金融體系，或多或少都會受到一些規範及限制，這些資金解約之後移轉出來，立刻變成 high power money，直接投入到金融市場，自然就會影響到台灣的整個貨幣供給，也進一步推高台股走勢。