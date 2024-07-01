〈焦點股〉金融股迎除息行情 富邦金重登80關 新光金光復票面價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 11:38

金融三業 (銀行、保險、證券期貨投信) 2024 年前 5 月稅前盈餘達 4839 億元，寫史上同期新高，年增 93.5%，上半年獲利看俏，台股金融族群喜迎除息行情，類股指數今 (1) 日在買盤回籠下由黑翻紅，上市金控漲勢凌厲，其中，富邦金 (2881-TW) 暌違近 2 年半重返 80 關卡，新光金 (2888-TW) 也來到 10 元票面價之上，創波段新高。

富邦金今天盤中一度上漲 1.76%，最高來到 80.7 元，創下 2022 年 1 月中旬以來新高。新光金漲逾 1%，盤中最高衝至 10.05 元，重回票面價之上。

國泰金 (2882-TW) 、開發金 (2883-TW) 今天展開除息，每股分別配發 2 元及 0.5 元，盤中股價漲勢強勁，往填息之路邁進。

國票金盤中漲幅擴大至 3% 以上，觸及 16.75 元，創逾 2 年新高；永豐金盤中亦勁揚超過 2%，最高來到 26.05 元，股價再創史上新高紀錄。整體上市金控股今天買氣暢旺。

銀行股中以京城銀表現最為強勁，盤中上漲逾 3%，最高來到 63.2 元；遠東銀、高雄銀同步上漲超過 1%。此外，群益證、統一證等證券股也都漲逾 1%。

法人表示，7 月是台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約 2926.1 億元現金股息，可望增添台股資金活水，有助於提供第三季半導體類股大添柴火，股價維持有基之彈。