鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.84元，預估目標價為79元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.97元下修至6.84元，其中最高估值8.19元，最低估值5.9元，預估目標價為79元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.19(8.19)
|7.93
|8.54
|最低值
|5.9(5.9)
|5.56
|6.89
|平均值
|6.85(6.87)
|6.69
|7.93
|中位數
|6.84(6.97)
|6.61
|8.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|385,876,000
|423,626,000
|457,516,000
|最低值
|201,382,860
|203,716,000
|233,433,180
|平均值
|269,872,700
|273,071,460
|342,527,330
|中位數
|260,807,870
|244,828,790
|336,632,810
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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