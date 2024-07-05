鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)目標價調降至64元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 16:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對東元(1504-TW)提出目標價估值：中位數由66元下修至64元，調降幅度3.03%。其中最高估值71元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予東元(1504-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀0位。
東元(1504-TW)今(5日)收盤價為53.4元。近5日股價上漲1.72%，相關電機機械近5日上漲3.61%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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