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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.31元，預估目標價為170元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.36元下修至4.31元，其中最高估值4.8元，最低估值3.74元，預估目標價為170元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.8(4.8)6.59.12
最低值3.74(4.2)3.934.48
平均值4.32(4.41)5.176.41
中位數4.31(4.36)5.055.62

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,600,0006,816,2008,564,870
最低值4,972,4304,997,6705,195,560
平均值5,283,0706,002,3106,779,810
中位數5,282,0006,010,5006,579,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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