鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.31元，預估目標價為170元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.36元下修至4.31元，其中最高估值4.8元，最低估值3.74元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.8(4.8)
|6.5
|9.12
|最低值
|3.74(4.2)
|3.93
|4.48
|平均值
|4.32(4.41)
|5.17
|6.41
|中位數
|4.31(4.36)
|5.05
|5.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,600,000
|6,816,200
|8,564,870
|最低值
|4,972,430
|4,997,670
|5,195,560
|平均值
|5,283,070
|6,002,310
|6,779,810
|中位數
|5,282,000
|6,010,500
|6,579,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.42
|0.07
|4.29
|3.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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