盤中速報 - 萊特幣大跌16.62%，報58.97美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:35
萊特幣(LTC)在過去 24 小時內跌幅超過16.62%，最新價格58.97美元，總成交量達0.62億美元，總市值42.70億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：70.81美元，近 1 日最低價：57美元，流通供給量：74,673,219。
Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.87%
- 近 1 月：-24.80%
- 近 3 月：-34.32%
- 近 6 月：-2.65%
- 今年以來：-14.01%
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