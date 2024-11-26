迎廣看好明年營運逐季成長 水冷伺服器產品Q1出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 18:52

‌



機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理黃國輝對於明年展望持審慎樂觀看法，認為明年會比今年好，將呈現逐季成長，不過須觀察川普上任後的政策。另外，迎廣也切入水冷領域，明年第一季開始出貨水冷伺服器產品。

黃國輝表示，迎廣在水冷領域主要負責機殼及系統組裝，關鍵水冷零組件則是使用客戶要求的指定用料，迎廣沒有跨入自建零組件，雖然目前規格仍在調整，不過明年第一季水冷伺服器開始出貨是業界共識，且迎廣也已經接到訂單，預期明年水冷相關營收比重將提升。

‌



伺服器方面，迎廣今年前三季伺服器營收占比已超過 5 成，黃國輝認為，明年伺服器比重將持續提升，有望突破 6 成，其中 AI 伺服器占比將是最大宗，而毛利率將維持目前水準或是有望提高。

以迎廣各產品別的營收占比來看，今年前三季伺服器占最大宗，達 55.05%，電腦機殼占 33%，電源供應器占 3.7%，散熱模組占 1.06%，其他產品占 7.18%。