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鴻海擴大美國布局 斥10億元取得德州休士頓土地及廠房

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-26 19:34

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鴻海斥10億元 取得休士頓土地及廠房。(鉅亨網資料)

鴻海 (2317-TW) 今 (26) 日公告，美國子公司 FOXCONN ASSEMBLY LLC. 斥資 3303 萬美元 (約新台幣 10.7 億元)，取得位在美國德州休士頓的土地及廠房，據悉將用以擴充 AI 伺服器產能。

鴻海此次向交易相對人 CICF III TX2B01 & TX2M01-M02, LLC，取得土地 47.8 萬平方英呎及廠房 20.02 萬平方英呎，鴻海表示，目的為營運需求。


鴻海在 5 月中就公告增資 Foxconn Assembly 1400 萬美元 (約新台幣 4.5 億元)，當時知情人士就指出，未來將擴充 AI 伺服器產能及研發量能，此次 Foxconn Assembly 購入土地廠房，被視為相關佈局延續。

鴻海董事長劉揚偉在日前法說中指出，鴻海深耕美國將近 40 年，設置將近 50 座廠區，創造出每年 256 億美元的營收 (約新台幣 8334 億元)，目前在美國的展望正面，也持續新增投資、擴大布局。

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