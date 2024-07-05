盤中速報 - 比特幣大跌8.76%，報53,834美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:20
比特幣(BTC)在過去 24 小時內跌幅超過8.76%，最新價格53,834美元，總成交量達36.33億美元，總市值10,901.96億美元，目前市值排名第 1 名。
近 1 日最高價：59,076.18美元，近 1 日最低價：53,485.93美元，流通供給量：19,715,643。
比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.01%
- 近 1 月：-20.12%
- 近 3 月：-16.25%
- 近 6 月：+28.66%
- 今年以來：+28.56%
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