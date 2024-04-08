市場需求回溫 穩懋Q1營收年增逾5成

衛星通訊方面，王郁琦則指出，穩懋已與多個客戶合作，在低軌道衛星 LEO、中軌道衛星 MEO 以及同步軌道衛星 GEO 都已全面布局。AI 資料中心部分，由於光纖逐漸取代銅線，將帶動 VCSEL 需求，預期 12 至 18 個月逐漸發酵。車用部分，王郁琦表示，無論是車外 LiDAR 或是車內的 DMS、OMS 皆已進入量產。