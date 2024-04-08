市場需求回溫 穩懋Q1營收年增逾5成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 18:29
受惠市場需求逐步回溫，砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 16.13 億元，年月雙增，累計今年第一季營收 44.43 億元，年增 55.37%。穩懋先前指出，由於持續受惠 5G 滲透率提高，看好今年營運先蹲後跳。
穩懋 3 月營收 16.13 億元，月增 22.64%，年增 42.85%。累計今年第一季營收 44.43 億元，受到季節性因素影響，季減 8.73%，不過年增超過 5 成，達 55.37%。
穩懋擁多項成長動能，搶攻多元領域商機，副董事長王郁琦指出，包括 5G 手機、WiFi 7、衛星通訊、AI 資料中心，以及車用等領域市場能見度高。王郁琦說明，5G 智慧手機滲透率持續提高，以及 WiFi 7 帶動 PA 需求，都是穩懋重要成長動能。
衛星通訊方面，王郁琦則指出，穩懋已與多個客戶合作，在低軌道衛星 LEO、中軌道衛星 MEO 以及同步軌道衛星 GEO 都已全面布局。AI 資料中心部分，由於光纖逐漸取代銅線，將帶動 VCSEL 需求，預期 12 至 18 個月逐漸發酵。車用部分，王郁琦表示，無論是車外 LiDAR 或是車內的 DMS、OMS 皆已進入量產。
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