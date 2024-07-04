聯發國際推手搖新品牌「UG樂己」 概念店插旗北市東區

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-04 17:21

連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW)(Sharetea 歇腳亭) 今 (4) 日宣布重返台灣手搖飲市場，推出全新時尚手搖茶飲品牌「UG 樂己」，主打時尚美學結合生活品味，首家概念店開在台北東區，聯發國際董事長鄭凱隆表示，未來將藉由海外資源平台，大量拓展 UG 至全球重點市場。

鄭凱隆說，「UG 樂己」也創新導入 AI 智能茶飲機，成為全台首間全 AI 系統化手搖飲料店，不僅可每一杯茶飲的製作更迅速、精準，也可因應缺工問題。

目前聯發國際全球共擁有 500 家 Sharetea 歇腳亭門市，其中美國為主要市場，總店數達 160 家，正在裝修和簽約的店數約 12 家，店數穩健成長中。

隨著新品牌再發表，鄭凱隆表示，在台灣將緊鑼密鼓插旗於北市各大鬧區，估計快速開展 10 家店，而遠程目標制定在海外事業版圖擴展。

鄭凱隆強調，「若現有的歇腳亭合作廠商也同時開出 UG，就能快速開店」，未來將藉由集團海外資源平台，大量拓展 UG 至全球重點市場，包括歐美、澳洲、香港、杜拜、新加坡和馬來西亞等超過 50 個市場，目標 5 年內在全球總門市超過 1000 家。