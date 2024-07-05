X平台恐遭DSA祭刀 或成歐盟第三槍目標 罰款全年營收6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 06:39

美國實業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下社群媒體平台 X 恐將因未能打擊危險內容而遭歐盟正式警告，或成為近期第三家被歐盟盯上的科技公司。

知情人士透露，歐盟內部市場委員 Thierry Breton 可能最快在歐盟夏季休會前宣布這一升級舉措，最終可能為「對 X 公司處以全球年營業額 6% 的罰款」鋪平道路。

知情人士補充，如果 X 公司沒有就歐委會的初步調查結果做出必要的改變，監管機構可能會在年底前做出正式決定。在此之後，X 公司可能會因不合規而面臨經濟處罰。

去年 12 月，歐盟就已宣布對 X 啟動調查，稱其可能違反了歐盟的《數位服務法案》（DSA），在哈馬斯和以色列衝突的背景下傳播非法內容。這是歐盟首次根據《數位服務法》啟動正式程序。

外媒先前報導，馬斯克在接管 X 平台後「暴力裁員」，有消息稱他在三周內就將 7500 名員工中近三分之二的員工裁撤，其中包括該公司的信任和安全團隊。

據悉，歐盟《數位服務法案》旨在加強用戶網路安全，並促使相關企業對有害內容、虛假資訊、廣告追蹤行為和反競爭行為等承擔法律責任。

相較於專注於反壟斷的《數位市場法案》（DMA），DSA 更聚焦於用戶的隱私等權利。在 DSA 和 DMA 批准通過後，歐盟正在通過這兩部法案對科技公司加大執法力度，行動的速度也越來越快。

近兩周內，歐盟已先後依據 DMA 指控美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和 Meta Platforms (META-US) 存在壟斷行為。其中，歐盟委員會認為 Meta 的「付費或同意」廣告模式不符合 DMA 的要求。