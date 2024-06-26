無廣告訂閱制遭盯上！金融時報：歐盟本周將對Meta發起反壟斷訴訟

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-01 16:37

英國《金融時報》今 (1) 日引述三名知情人士報導，歐盟將指控臉書母公司 Meta(META-US) 違反歐盟《數位市場法》(DMA)，因監管機構將在本週發布的初步調查結果中，表達其對 Meta 的「pay or consent」(付費免看廣告或使用廣告贊助的免費服務) 模式感到擔憂。

去年 11 月，Meta 在歐洲推出臉書和 Instagram 的無廣告訂閱服務，用戶同意被追蹤將獲得免費服務。

歐盟監管機構料將會在報告中直指 Meta 提供的選項恐給用戶帶來錯誤選擇，讓用戶為了免費服務而被迫同意個人資料被追蹤。

Meta 則發出聲明表示，無廣告訂閱服務遵循歐洲最高法院的指示，並符合 DMA。Meta 期待與歐盟委員會進一步開展建設性對話來結束這項調查。歐盟委員會則拒絕發表任何看法。

歐盟反壟斷監管機構上週也指控蘋果 (AAPL-US) 違反 DMA，將被處以巨額罰款，蘋果還面臨著對應用程式開發商徵收新費用的另一項調查。

對蘋果提出的指控是歐盟根據 DMA 提出的首項指控，該法旨在控制大型科技公司的權力，並確保為較小的競爭對手提供公平的競爭環境。

違反 DMA 行為可能會導致企業被處以高達全球年營業額 10% 的罰款。