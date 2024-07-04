〈焦點股〉金寶切入AI伺服器領域 法說行情暖身亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 12:34

金寶 (2312-TW) 日前指出，目前已經切入 Ai 伺服器領域，主要以 L2 為主，激勵金寶今 (4) 日開高開高走高，盤中強攻漲停鎖住 19.7 元。此外，金寶也將於明 (5) 日召開法說會，預料屆時將釋出最新市況與展望。

金寶今天早盤以 18.15 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 19.7 元，拉出一根長紅 K，站上所有均線，成交爆量超過 7 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 2 買，合計買超 7203 張。

金寶總經理陳威昌先前於股東會透露，目前已經切入 AI 伺服器領域，雖然不足以設計伺服器，但在代工上綽綽有餘。因此，金寶主要以代工為主，而客戶下單的為 L2 階段訂單，目前仍在試產當中。陳威昌也說，客戶最在意的良率方面，第一批試產的板子良率為 100%，可以繼續走下去。

除了代工 L2，陳威昌表示，也有幫泰國客戶進行小量的 L10 試產，主要作為存儲設播使用，雖然整體量還不大，但已經生產一段時間，技術上沒有問題。