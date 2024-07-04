盤後速報 - 蔚華科(3055)次交易(5)日除息1.01元，參考價91.59元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
蔚華科(3055-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。
首日參考價為91.59元，相較今日收盤價92.60元，息值合計為1.01元，股息殖利率1.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|92.60
|1.01137
|1.09%
|0.0
|2023/07/11
|37.85
|0.99925
|2.64%
|0.0
|2022/07/21
|25.65
|0.1999
|0.78%
|0.0
|2021/09/14
|27.0
|0.1998
|0.74%
|0.0
|2020/07/22
|31.45
|0.4
|1.27%
|0.0
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