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鉅亨速報

盤後速報 - 蔚華科(3055)次交易(5)日除息1.01元，參考價91.59元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

蔚華科(3055-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。

首日參考價為91.59元，相較今日收盤價92.60元，息值合計為1.01元，股息殖利率1.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 92.60 1.01137 1.09% 0.0
2023/07/11 37.85 0.99925 2.64% 0.0
2022/07/21 25.65 0.1999 0.78% 0.0
2021/09/14 27.0 0.1998 0.74% 0.0
2020/07/22 31.45 0.4 1.27% 0.0

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