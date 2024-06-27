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鉅亨速報

盤中速報 - 蔚華科(3055)股價殺至跌停，跌停價93.6元，成交15,704張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 13:21

蔚華科(3055-TW)27日13:21下跌10.4元，股價跌停報93.6元，委買29張、委賣1張，成交15,704張。

主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。所屬產業為電子通路業，相關電子通路近5日下跌2.09%。

蔚華科(3055-TW)近5日股價上漲13.41%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,922 張
  • 外資買賣超：+5,664 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+258 張
  • 融資增減：-59 張
  • 融券增減：-29 張

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