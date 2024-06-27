盤中速報 - 蔚華科(3055)股價殺至跌停，跌停價93.6元，成交15,704張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 13:21
蔚華科(3055-TW)27日13:21下跌10.4元，股價跌停報93.6元，委買29張、委賣1張，成交15,704張。
主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。所屬產業為電子通路業，相關電子通路近5日下跌2.09%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,922 張
- 外資買賣超：+5,664 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+258 張
- 融資增減：-59 張
- 融券增減：-29 張
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