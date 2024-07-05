search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 高興昌(2008)下週(7月12日)除息1元，預估參考價24.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

高興昌(2008-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月5日)收盤價25.80元計算，預估參考價為24.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

高興昌(2008-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁。冷軋鋼捲(板)。熱軋鋼捲(板)、塗面鋼捲(板)。近5日股價下跌2.46%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 25.80 1.0 3.88% 0.0
2023/07/25 19.75 0.5262 2.66% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23556.590.14%
高興昌25.80.19%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty