盤後速報 - 高興昌(2008)下週(7月12日)除息1元，預估參考價24.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
高興昌(2008-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月5日)收盤價25.80元計算，預估參考價為24.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
高興昌(2008-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁。冷軋鋼捲(板)。熱軋鋼捲(板)、塗面鋼捲(板)。近5日股價下跌2.46%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|25.80
|1.0
|3.88%
|0.0
|2023/07/25
|19.75
|0.5262
|2.66%
|0.0
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