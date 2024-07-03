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鉅亨速報

盤後速報 - 詠昇(6418)下週(7月10日)除息1.1元，預估參考價23.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:06

詠昇(6418-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(7月3日)收盤價24.40元計算，預估參考價為23.3元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

詠昇(6418-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為訊號連接器生產製造買賣。訊號傳輸線生產製造買賣。近5日股價上漲1.26%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 24.40 1.1 4.51% 0.0
2023/06/28 18.5 0.55 2.97% 0.0
2021/08/25 12.65 0.2 1.58% 0.0
2020/07/02 14.35 0.5 3.48% 0.0
2019/07/03 21.7 1.1 5.07% 0.0

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