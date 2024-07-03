盤後速報 - 詠昇(6418)下週(7月10日)除息1.1元，預估參考價23.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:06
詠昇(6418-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(7月3日)收盤價24.40元計算，預估參考價為23.3元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
詠昇(6418-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為訊號連接器生產製造買賣。訊號傳輸線生產製造買賣。近5日股價上漲1.26%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|24.40
|1.1
|4.51%
|0.0
|2023/06/28
|18.5
|0.55
|2.97%
|0.0
|2021/08/25
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
|2020/07/02
|14.35
|0.5
|3.48%
|0.0
|2019/07/03
|21.7
|1.1
|5.07%
|0.0
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