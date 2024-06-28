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鉅亨速報

盤後速報 - 蔚華科(3055)下週(7月5日)除息1.01元，預估參考價92.49元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

蔚華科(3055-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。

以今日(6月28日)收盤價93.50元計算，預估參考價為92.49元，息值合計為1.01元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

蔚華科(3055-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 93.50 1.01137 1.08% 0.0
2023/07/11 37.85 0.99925 2.64% 0.0
2022/07/21 25.65 0.1999 0.78% 0.0
2021/09/14 27.0 0.1998 0.74% 0.0
2020/07/22 31.45 0.4 1.27% 0.0

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集中市場加權指數23032.250.55%
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