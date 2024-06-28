盤後速報 - 蔚華科(3055)下週(7月5日)除息1.01元，預估參考價92.49元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
蔚華科(3055-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。
以今日(6月28日)收盤價93.50元計算，預估參考價為92.49元，息值合計為1.01元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
蔚華科(3055-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|93.50
|1.01137
|1.08%
|0.0
|2023/07/11
|37.85
|0.99925
|2.64%
|0.0
|2022/07/21
|25.65
|0.1999
|0.78%
|0.0
|2021/09/14
|27.0
|0.1998
|0.74%
|0.0
|2020/07/22
|31.45
|0.4
|1.27%
|0.0
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