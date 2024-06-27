盤中速報 - 蔚華科(3055)大跌7.02%，報96.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 13:04
蔚華科(3055-TW)27日13:04股價下跌7.3元，報96.7元，跌幅7.02%，成交13,098張。
蔚華科(3055-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。
近5日股價上漲13.41%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,922 張
- 外資買賣超：+5,664 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+258 張
- 融資增減：-59 張
- 融券增減：-29 張
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