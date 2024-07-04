search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 華東(8110)下週(7月11日)除息0.2元，預估參考價20.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

華東(8110-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月4日)收盤價20.75元計算，預估參考價為20.55元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

華東(8110-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。近5日股價下跌2.86%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 20.75 0.2039 0.98% 0.0
2023/07/20 13.75 0.15 1.09% 0.0
2022/08/02 12.7 0.13 1.02% 0.0
2021/08/12 20.8 0.2 0.96% 0.0
2019/07/25 10.5 0.3 2.86% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
華東20.751.72%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty