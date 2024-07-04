盤後速報 - 華東(8110)下週(7月11日)除息0.2元，預估參考價20.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
華東(8110-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月4日)收盤價20.75元計算，預估參考價為20.55元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
華東(8110-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。近5日股價下跌2.86%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|20.75
|0.2039
|0.98%
|0.0
|2023/07/20
|13.75
|0.15
|1.09%
|0.0
|2022/08/02
|12.7
|0.13
|1.02%
|0.0
|2021/08/12
|20.8
|0.2
|0.96%
|0.0
|2019/07/25
|10.5
|0.3
|2.86%
|0.0
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