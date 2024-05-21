【量大強漲股整理】銅價報價上漲下，最有潛力受惠的有誰?

鉅亨研報 2024-05-21 17:06

加權指數，今日開低震盪，終場下跌 34.88 點，收在 21236.75 點，成交量 3737 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 31.8 億，投信買超 2.64 億，自營商賣超 20 億，三大法人合計賣超 49.17 億，其中，投信連 3 買，累計 130.48 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.49%，標普 500 指數上漲 0.09%，納指上漲 0.65%，創下收盤新高，費半上漲 2.15%；聯準會下一次政策會議於 6 月 11 日至 12 日召開，市場預計九月份後，美國央行將啟動降息；芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率降至 62%，11 月至少降息 1 碼的機率降至 74%；台股方面，加權指數，今日開低震盪，盤中下跌逾 140 點，來到 21131.62 點，跌破 5 日均線，但隨即又拉回至 5 日均線上下震盪，終場下跌 34.88 點，收在 21236.75 點，短線漲多的加權指數，目前已進入震盪整理格，市場靜待 AI 產業領頭羊 (NVDA) 輝達，即將在美股 5 月 22 日收盤之後公布的第一季財報和第二季營運展望，相關公布內容將明顯影響台股相關供應鏈的未來漲跌趨勢，如數據亮眼，預期加權指數有望續攻，再創歷史新高。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.72%，收在 841 元，根據外媒 Wccftech 報導，(AAPL-US) 蘋果營運長威廉斯日前低調來台拜訪企業，由總裁魏哲家親自接待，希望能獲得首批台積電 2 奈米晶圓，藉此擴大在半導體競賽中的領先優勢，預計首批晶片組將在明年的 iPhone 17 系列中首次亮相。根據外界推估，假如 2 家企業達成協議，(2330-TW) 台積電今年有望增加 186 億美元（約新台幣 5992 億元）的營收；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.9%，收在 166 元，第 1 季 AI 伺服器業績占整體伺服器比重接近 4 成，全年 AI 伺服器營收成長預計超過 40%；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.26%，收在 1175 元，在大陸手機廠牌助攻下，企業衛冕 2024 年第一季智慧型手機晶片出貨量冠軍，出貨規模達 1.14 億顆，年增 17％。

(2009-TW) 第一銅，股價亮燈漲停，收在 59.4 元，花旗在去年 12 月的報告預測，提高再生能源容量目標，有望在 2030 年前提振銅需求 420 萬噸，從而在 2025 年時拉抬銅價至每噸 15,000 美元，周一倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸 11,000 美元關卡，2 月初迄今漲幅超過 26％，銅相關類股有望持續受惠；佳螢先前公開在 5.15 文章中預告納入 MSCI 成分股後，將有機會延續多頭趨勢，通通驗證，另外持有 (2009-TW) 第一銅，比重高達 39% 的 (1608-TW) 華榮，將有機會受惠，另外 (1603-TW) 華電，上漲 1.26%，收在 44.25 元，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前已陸續取得訂單，開始貢獻營收；根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠，再加上銅價持續走強，對電線電纜產業也是個大利多。

(3005-TW) 神基，上漲 8.37%，收在 116.5 元，董事長黃明漢指出，今年整體營運將延續近幾年成長趨勢，預期今年三大業務皆會成長，強固電腦將是今年主要增長動能，綜合機構件、車用業務則相較去年低個位數增長，今年上下半年營收比例約為 47：53。全年營收目標維持 7-12% 成長目標。此外，神基今年底將推出另一款 Edge AI 產品，採用 (MSFT-US) 微軟 Windows 搭配 (INTL-US) 英特爾晶片的 Wintel 架構，將先在 6 月台北國際電腦展展出。

(2486-TW) 一詮，上漲 3.86%，收在 86 元，自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，企業訂 5 月 31 日為除息交易日，現金股利發放日為 6 月 25 日，每股配發新台幣 0.65 元。

(6230-TW) 尼得科超眾，股價亮燈漲停，收在 367 元，母公司 (6594-JP) Nidec，接獲北美 AI 伺服器製造商 (SMCI-US) 美超微的水冷散熱模組大單，未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍，未來會由 (6594-JP) Nidec 負責 CDU，(6230-TW) 尼得科超眾負責水冷板、分歧管等零組件，企業主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段，最快將在今年底開始量產，若後續接單順利，有望帶動整體營運。

佳螢早在 4.25 公開點名預告，(6230-TW) 尼得科超眾，是散熱股中最有潛力的

個股即將挑戰 2019 年前高 300 元大關! 果然驗證! 目前已來到 376.5 元大關!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師