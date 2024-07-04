盤後速報 - 大量(3167)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價73.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
大量(3167-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月4日)收盤價73.60元計算，預估參考價為73.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。近5日股價上漲21.9%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|73.60
|0.5
|0.68%
|0.0
|2023/09/06
|47.95
|2.0
|4.17%
|0.3
|2022/08/02
|56.6
|4.0
|7.07%
|0.0
|2021/06/09
|68.0
|3.0
|4.41%
|0.0
|2020/06/16
|40.95
|2.0
|4.88%
|0.0
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