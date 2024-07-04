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鉅亨速報

盤後速報 - 大量(3167)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價73.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

大量(3167-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月4日)收盤價73.60元計算，預估參考價為73.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。近5日股價上漲21.9%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 73.60 0.5 0.68% 0.0
2023/09/06 47.95 2.0 4.17% 0.3
2022/08/02 56.6 4.0 7.07% 0.0
2021/06/09 68.0 3.0 4.41% 0.0
2020/06/16 40.95 2.0 4.88% 0.0

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