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大量科技6月營收創23個來新高 年增1.08倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 19:50

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大量科技董事長王作京。(鉅亨網記者張欽發攝)

AOI 及 PCB 鑽孔機大廠大量科技 (3167-TW) 在 3 月起營運明確脫離谷底區，單月營收都在 1.5 億元以上，且以高階設備爲主，大量科技今 (3) 日公布最新營收，6 月營收以 1.74 億元創 23 個月來新高，月增 6.09%，年增 1.08 倍；2024 年 1-6 月營收 8.89 億元，年增 73.38%。

大量科技 2024 年第二季營收 4.9 億元創 7 季以來新高，季增 22.91%，年增 73.38%。大量科技並可望在下半年起在半導體業務擴大，今日股價爆量攻上漲停價 76.8 元作收

大量科技主要在於 3 月起 PCB 設備出貨量大增且以高階高價機型爲主，營運明顯擺脫谷底，同時，以大量目前訂單來看，2024 年下半年起有包括泰國台商 PCB 廠如華通 (2313-TW) 的拉貨。

同時，半導體設備方面，大量科技也掌握包括晶圓廠訂單及先進封裝廠的 AOI 設備訂單，下半年並將與群翊 (6664-TW) 爭取大型半導體客戶新訂單。

大量科技 2024 年第一季營收 3.98 億元，稅後虧損 1605 萬元，每股虧損 0.19 元，法人預估大量科技第二季營運向上，同時，預估營運轉盈並完全弭平第一季虧損，下半年則有樂觀的展望。

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大量科技營收虧損

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