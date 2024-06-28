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鉅亨速報

盤中速報 - 大量(3167)大漲7.89%，報72.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:32

大量(3167-TW)02日09:32股價上漲5.3元，報72.5元，漲幅7.89%，成交1,413張。

大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

近5日股價上漲5.99%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+353 張
  • 外資買賣超：+364 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+844 張
  • 融券增減：-9 張

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