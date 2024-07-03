盤中速報 - 大量(3167)大漲7.15%，報74.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:05
大量(3167-TW)03日09:05股價上漲5元，報74.9元，漲幅7.15%，成交622張。
大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
近5日股價上漲12.2%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+579 張
- 外資買賣超：+591 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+1,019 張
- 融券增減：-11 張
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