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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐餘(1907)下週(7月11日)除息0.9元，預估參考價30.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05

永豐餘(1907-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(7月4日)收盤價31.80元計算，預估參考價為30.9元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

永豐餘(1907-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲1.44%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 31.80 0.9 2.83% 0.0
2023/07/13 36.3 0.9 2.48% 0.0
2022/07/15 24.2 1.5 6.2% 0.0
2021/06/09 50.6 1.5 2.96% 0.0
2020/07/15 14.3 0.7 4.9% 0.0

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