盤後速報 - 永豐餘(1907)下週(7月11日)除息0.9元，預估參考價30.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05
永豐餘(1907-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(7月4日)收盤價31.80元計算，預估參考價為30.9元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
永豐餘(1907-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲1.44%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|31.80
|0.9
|2.83%
|0.0
|2023/07/13
|36.3
|0.9
|2.48%
|0.0
|2022/07/15
|24.2
|1.5
|6.2%
|0.0
|2021/06/09
|50.6
|1.5
|2.96%
|0.0
|2020/07/15
|14.3
|0.7
|4.9%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 柏文(8462)次交易(5)日除息2.11元，參考價115.89元
- 盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
- 盤後速報 - 大世科(8099)次交易(5)日除息1.85元，參考價112.15元
- 盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇