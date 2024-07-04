search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 中碳(1723)下週(7月11日)除息4元，預估參考價105.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05

中碳(1723-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月4日)收盤價109.50元計算，預估參考價為105.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

中碳(1723-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為1.煤化學品；。2.鋰電池負極材料；。3.半導體相關精密碳材。近5日股價下跌1.81%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 109.50 4.0 3.65% 0.0
2023/07/13 113.5 5.0 4.41% 0.0
2022/07/05 116.0 4.0 3.45% 0.0
2021/08/19 108.0 2.8 2.59% 0.0
2020/07/15 105.0 5.0 4.76% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
中碳109.50.92%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

中弱短強
中碳

81.82%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty