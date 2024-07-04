盤後速報 - 中碳(1723)下週(7月11日)除息4元，預估參考價105.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05
中碳(1723-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月4日)收盤價109.50元計算，預估參考價為105.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
中碳(1723-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為1.煤化學品；。2.鋰電池負極材料；。3.半導體相關精密碳材。近5日股價下跌1.81%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|109.50
|4.0
|3.65%
|0.0
|2023/07/13
|113.5
|5.0
|4.41%
|0.0
|2022/07/05
|116.0
|4.0
|3.45%
|0.0
|2021/08/19
|108.0
|2.8
|2.59%
|0.0
|2020/07/15
|105.0
|5.0
|4.76%
|0.0
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