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鉅亨速報

盤後速報 - 謚源(2235)下週(7月11日)除息2.5元，預估參考價48.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

謚源(2235-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月4日)收盤價51.30元計算，預估參考價為48.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

謚源(2235-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為風扇。鼓風機。升降機。近5日股價下跌3.74%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 51.30 2.5 4.87% 0.0
2023/07/13 46.0 4.0 8.7% 0.0
2022/07/26 40.6 1.5 3.69% 0.0
2021/09/13 40.75 2.0 4.91% 0.0
2020/07/27 48.3 3.0 6.21% 0.0

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