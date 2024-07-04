盤後速報 - 謚源(2235)下週(7月11日)除息2.5元，預估參考價48.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
謚源(2235-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月4日)收盤價51.30元計算，預估參考價為48.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
謚源(2235-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為風扇。鼓風機。升降機。近5日股價下跌3.74%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|51.30
|2.5
|4.87%
|0.0
|2023/07/13
|46.0
|4.0
|8.7%
|0.0
|2022/07/26
|40.6
|1.5
|3.69%
|0.0
|2021/09/13
|40.75
|2.0
|4.91%
|0.0
|2020/07/27
|48.3
|3.0
|6.21%
|0.0
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