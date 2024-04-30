〈台股盤後〉台積電、聯發科遭殺尾盤 終場跌98點 月線收紅留長下影線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 14:15
台股今 (30) 日呈現高檔震盪，開盤一度翻黑，不過盤中再度翻紅，最高來到 20559.97 點，持續挑戰前高 20883 點，不過在權值股較無表現，且台積電與聯發科遭殺尾盤的情況下，終場下跌 98.92 點或 0.48%，以 20396.6 點作收，成交量縮至 3575.85 億元。
台股今天同時收月線，雖然 4 月一度衝上 20883 點歷史新高，但拉回震盪整理後，全月僅上漲 102 點，周 K 線收紅，並留下 1105 點的長上影線。
權值股今天表現相對平淡，台積電 (2330-TW) 遭殺尾盤，跌 5 元，跌幅約 0.63%，聯發科 (2454-TW) 同樣在尾盤遭遇賣壓，跌幅較為沈重，跌 2.27%，鴻海 (2317-TW) 也跌 1.58%。其他如台達電 (2308-TW) 跌 0.16%，大立光 (3008-TW) 跌 0.68%，日月光 (3711-TW) 則小漲 0.68%。
綠能族群今天憑藉惠 520 行情有所表態，泓德能源 - 創 (6873-TW)3.54%，鋼聯 (6581-TW)、雲豹能源 - 創 (6869-TW) 漲逾 2%，其他還有上緯投控 (3708-TW)、基士德 - KY(6641-TW) 以及森崴能源 (6806-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
昨 (29) 日表現強勢的造紙族群，今天則走弱，昨天亮燈漲停的士紙 (1903-TW)，今日回檔修正，跌幅 3.1%，華紙 (1905-TW) 也跌 3.94%。另外，永豐餘 (1907-TW) 以及榮成 (1909-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。
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