〈台股盤後〉台積電、聯發科遭殺尾盤 終場跌98點 月線收紅留長下影線

台股今 (30) 日呈現高檔震盪，開盤一度翻黑，不過盤中再度翻紅，最高來到 20559.97 點，持續挑戰前高 20883 點，不過在權值股較無表現，且台積電與聯發科遭殺尾盤的情況下，終場下跌 98.92 點或 0.48%，以 20396.6 點作收，成交量縮至 3575.85 億元。