〈焦點股〉碳權題材發酵、紙漿原料上揚 造紙族群紅通通
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-29 12:32
碳權題材持續發酵，加上紙漿原料上揚、民生快消品市場回溫等利多消息，激勵造紙族群今 (29) 日齊揚，士紙 (1903-TW) 漲勢最凌厲，盤中亮燈漲停，其他包括華紙 (1905-TW) 以及永豐餘 (1907-TW) 也都有所表現。
士紙今天漲勢最為強勁，早盤開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 67.9 元，午盤後幾度漲停打開，但仍拉出一根長紅 K，股價寫下去年 8 月以來新高，站上所有均線，成交量超過 6000 張。
華紙今天也開高走高，盤中最高來到 24.45 元，漲幅逾 4%，成交量超過 1.7 萬張；永豐餘則開平盤後走高，盤中最高來到 32.1 元，漲幅逾 3%，成交量超過 4000 張。
士紙積極拓展本業紙類民生快消品至海外市場，包括東南亞、日本等，另外也在電商通路上投入資源，有望帶動整體營運。另外，士紙同時握有土地題材，包括「五號倉庫旅館都更開發案」以及「福德路 18 號開發案」。
總經理蔡丞哲先前指出，五號倉庫旅館都更開發案，將在今年進行營建工程與室內裝修，預計今年底取得使用執照後，明年底開業營運。福德路 18 號開發方面，預計在 2026 年第三季取得使用執照。
華紙方面，總經理陳瑞和先前提到隨著第二季漿價將逐漸往上不會像去年第二季、第三季那麼差，預期將呈現溫和復甦。整體而言，國際漿價持穩，木片價格略有下跌，加上紙品銷量回溫，持審慎樂觀看待。
華紙也抱有碳權題材，在兩岸擁有 3 萬多公頃的林地，固碳量約 290 萬噸，從造林到造紙形成固碳產業鏈，可扣抵碳權價值。華紙所屬母公司永豐餘，也設立碳管理事業群，建構碳權管理平台，聚焦碳權與電力市場，促成低碳化，進一步打造低碳產業鏈。
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