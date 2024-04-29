〈焦點股〉碳權題材發酵、紙漿原料上揚 造紙族群紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-29 12:32

士紙今天漲勢最為強勁，早盤開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 67.9 元，午盤後幾度漲停打開，但仍拉出一根長紅 K，股價寫下去年 8 月以來新高，站上所有均線，成交量超過 6000 張。

華紙今天也開高走高，盤中最高來到 24.45 元，漲幅逾 4%，成交量超過 1.7 萬張；永豐餘則開平盤後走高，盤中最高來到 32.1 元，漲幅逾 3%，成交量超過 4000 張。

士紙積極拓展本業紙類民生快消品至海外市場，包括東南亞、日本等，另外也在電商通路上投入資源，有望帶動整體營運。另外，士紙同時握有土地題材，包括「五號倉庫旅館都更開發案」以及「福德路 18 號開發案」。

總經理蔡丞哲先前指出，五號倉庫旅館都更開發案，將在今年進行營建工程與室內裝修，預計今年底取得使用執照後，明年底開業營運。福德路 18 號開發方面，預計在 2026 年第三季取得使用執照。

華紙方面，總經理陳瑞和先前提到隨著第二季漿價將逐漸往上不會像去年第二季、第三季那麼差，預期將呈現溫和復甦。整體而言，國際漿價持穩，木片價格略有下跌，加上紙品銷量回溫，持審慎樂觀看待。