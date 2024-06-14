鴻家軍強強聯手 樺漢結盟夏普拓亞太智慧零售、AIoT市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-17 18:31

鴻海 (2317-TW) 集團成員強強聯手，旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 與日本夏普 (SHARP) 今 (17) 日簽訂戰略合作備忘錄(MOU)，攜手合作開拓海外市場，初期聚焦台灣、日本、東南亞等亞太地區，搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域之 IT/OT Service、ESG、AIoT 市場。

樺漢與夏普將整合雙方在產品技術、品牌通路、地域性銷售服務、客戶資源等，開創新商業模式、共同實現雙贏。雙方首先針對智慧零售產業市場深化展開，提供 POS 系統、智慧標籤、數位雙生、數位廣告、食安監測等技術融合，為消費者實現無縫的購物體驗。

樺漢總經理蔡能吉表示，現今品牌商面臨產品生命週期短、消費者需求變化快、新產品研發困難且成本高等問題，藉由集團的產品、方案與技術合作，互補品牌商在開發設計上的資源不足；方案商可以藉助國際品牌來進行產品銷售，從而培養品牌商與方案商的競爭優勢，使雙方企業快速成長。

蔡能吉進一步指出，樺漢結合夏普品牌及區域銷售服務，可以提高產品與方案上市的時效和營收獲利，因此，雙方達成此策略協議，利用夏普的國際品牌優勢和樺漢結合的軟硬雲產品能力，降低成本、減少風險並快速進入市場。

夏普商業解決方案總經理河村哲治表示，這次合作標誌著兩家在各自領域具有領先優勢的公司攜手，共同致力於推動整合智慧解決方案、技術創新和市場拓展，滿足全球消費者和企業客戶日益增長的需求。