鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為167.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.58元下修至6.42元，其中最高估值7.2元，最低估值5.99元，預估目標價為167.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.2(7.2)
|8.72
|9.01
|最低值
|5.99(5.99)
|6.47
|6.89
|平均值
|6.56(6.61)
|7.62
|8.33
|中位數
|6.42(6.58)
|7.77
|8.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|99,040,000
|102,909,490
|111,155,470
|最低值
|89,662,000
|96,516,250
|102,678,440
|平均值
|92,808,190
|99,194,380
|106,781,760
|中位數
|92,538,050
|98,960,660
|107,424,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.04
|10.3
|5.15
|5.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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