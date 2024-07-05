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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.48元，預估目標價為1283.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 08:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.67元下修至12.48元，其中最高估值15.18元，最低估值9.93元，預估目標價為1283.3元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.18(15.18)24.5838.95
最低值9.93(11.55)11.6322.71
平均值12.74(13.09)18.8430.83
中位數12.48(12.67)18.9530.83

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,081,1102,839,3803,910,670
最低值1,878,0002,213,0002,818,000
平均值1,951,0302,500,1203,373,500
中位數1,947,4402,485,0003,391,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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