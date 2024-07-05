鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.48元，預估目標價為1283.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.67元下修至12.48元，其中最高估值15.18元，最低估值9.93元，預估目標價為1283.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.18(15.18)
|24.58
|38.95
|最低值
|9.93(11.55)
|11.63
|22.71
|平均值
|12.74(13.09)
|18.84
|30.83
|中位數
|12.48(12.67)
|18.95
|30.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,081,110
|2,839,380
|3,910,670
|最低值
|1,878,000
|2,213,000
|2,818,000
|平均值
|1,951,030
|2,500,120
|3,373,500
|中位數
|1,947,440
|2,485,000
|3,391,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.31元，預估目標價為170元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為167.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至52.25元，預估目標價為4317元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至94元，幅度約4.44%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇